La duda de Macaco sobre vino: "¿Una copa de tinto al día es buena para la salud?"

Desde hace años se viene hablando de que una copa de vino al día puede ser beneficiosa para la salud. Sin embargo, los expertos siempre son claros con esto, nunca el consumo de una bebida alcohólica va a ser lo recomendable para la salud por mucho que tenga bondades, ya que no compensa la parte alcohólica. De ahí parte la duda que el cantante Macaco le lanza al enodivulgador Santi Rivas , que tras plantear que se dice que el tinto es más sano que el blanco, y que a él le relaja, cuántas copas serían lo ideal al día .

Ahora bien, pese a que efectivamente el resveratrol es bueno para la salud, sus niveles en el vino, sobre todo en el tinto donde son más altos, no llegan a compensar la parte alcohólica del vino que, evidentemente, es perjudicial para nuestro organismo, por lo que no existe un consumo de vino tinto que sea beneficioso para el cuerpo humano. ¿Quieres saber más sobre el tema? No te pierdas el vídeo en el que el experto en vino da todos los detalles sobre el resveratrol y sus efectos en nuestro cuerpo.