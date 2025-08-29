Las botellas de uno de los vinos más cotizados de España se venden a precios que pueden superar los 1.500 euros

El monarca ha visitado en varias ocasiones en pueblo de Valladolid, donde un amigo suyo tiene una bodega

Federico X es el rey de Dinamarca desde que accedió al trono a principios de 2024 para suceder a su madre, la reina Margarita II. Sus visitas a Madrid muestran el vínculo del monarca con España, pero también tiene otros lazos con el país. Un buen amigo suyo elabora su vino favorito en Castilla y León, comunidad autónoma que cuenta con varias bodegas que están dentro de la denominación de origen Ribera del Duero.

Peter Sisseck es un ingeniero agrónomo y enólogo de origen danés que vive en España desde los años 90, cuando trabajó para Hacienda Monasterio. Es el creador de los vinos Dominio de Pingus, cuya bodega se encuentran en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Sus primeras botellas, bajo la marca Pingus, llegaron en 1995 y se vendían a unas 3.000 pesetas (18 euros) por aquel entonces.

Casi tres décadas después, se ha convertido uno de los vinos más cotizados y caros de España. Una botella de 750 mililitros puede superar los 1.500 euros. El crítico de vinos Robert Parker, que es uno de los más influyentes del mundo, le ha otorgado siempre puntuaciones muy elevadas, por encima del 90 sobre 100. Las añadas del 2004 y del 2012 recibieron una valoración perfecta, según su análisis.

Federico de Dinamarca y su esposa Mary han visitado el pueblo de Quintanilla de Onésimo en secreto en más de una ocasión. En 2019, los entonces príncipes fueron vistos acudiendo con Peter Sisseck y otros amigos al asador Mauro, un restaurante localizado en Peñafiel (Valladolid). Allí comieron lechazo asado, uno de los platos tradicionales de la zona y muy popular en Castilla y León.

Así es el vino Pingus

El vino Pingus, apodado por los enólogos como “manjar de reyes”, se elabora gracias a unas viñas muy antiguas que se localizan en La Horra, población de Burgos que cuenta con una larga tradición en producción vinícola. Usa uva tempranillo, una variedad de uva tinta que madura semanas antes que otras especies. Según exponen los expertos de Vila Viniteca, proceden de dos viñedos muy antiguos que se plantaron en 1929 y que están a 800 metros de altitud: “Se vinifica con uvas enteras en pequeños foudres de 2.000 litros para una posterior fermentación maloláctica en barrica nueva y una crianza de entre 20 y 22 meses en roble francés”.

La tienda Tanino Wines describe el vino como “muy expresivo y complejo en nariz”, en el que predominan los aromas a fruta roja y negra madura. También cuenta con notas minerales, hierbas silvestres y recuerdos a tostados y maderas nobles. En cuanto a su gusto, indica que su entrada en boca es intensa, “con un paso sedoso y taninos amables”. Este prestigioso vino tiene un sabor que combina matices de fruta madura muy fresca, recuerdos a chocolate y especias dulces, como la vainilla y la canela.

Otros vinos de Peter Sisseck

El enólogo Peter Sisseck ha producido otros vinos en la bodega Dominio de Pingus. La segunda marca que lanzó fue Flor de Pingus, que tiene un precio más asequible que su predecesora, en torno a los 100 euros la botella. También se elabora al 100 % con uvas tempranillo, pero combinando las procedentes de viñas con diferentes edades.

Otra de sus creaciones exclusivas es Amelia, un vino cuvée de un solo barril que no se produce todos los años y que parte de viñas muy antiguas. El danés también está detrás de PSI, un vino que viene de cepas jóvenes y que se distingue de las otras gamas por su carácter frutal.

