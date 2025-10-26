Daniel Brito 26 OCT 2025 - 08:00h.

Meritxell Falgueras es sumiller con más de 25 años de experiencia tras crecer entre vinos, pero en un sector tan masculinizado, sigue sufriendo episodios machistas

“No teñir de rabia el libro”. Eso es, como nos cuenta Meritxell Falgueras, lo que ha sido más complicado para ella a la hora de escribir ‘Mujeres del vino’ (Planeta Gastro), donde reflexiona a través de su experiencia y la de otras mujeres del sector y datos sobre el papel de la mujer en mundo vinícola. Con 25 años de experiencia en el sector como sumiller y comunicadora tiene claro que ya ha empezado la feminización del vino, pero que aún queda mucho por hacer, y así lo expresa a lo largo de las páginas que escribe.

Su pasión por el vino no es de extrañar. Falgueras es la quinta generación del Celler de Gelida, una tienda de vinos en Sants: “llevamos 130 años escribiendo nuestra historia de amor con el vino”. Desde pequeña se ha impregnado de los conocimientos de sus padres y de su abuela, que mientras trabajaban “yo hacía mis deberes entre cajas de vinos y me empapaba de todo ese vocabulario sensorial”.

Pese a haber crecido entre vinos y llevar 25 años siendo sumiller o ser premiada con 'Nariz de Oro Joven Promesa de Cataluña', Meritxell Falgueras no duda en afirmar que sigue viviendo episodios machistas en su trabajo. De ahí nace el subtítulo del libro: ‘¿Y la señora también tomará vino?’, un guiño a todos los mitos que aún no se han derribado, “hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente”, subraya.

Entre los ejemplos, servir la copa para catar siempre al hombre u ofrecerles a ellos la carta de los vinos por inercia, costumbres que, en su opinión, deben ir desterrándose, pero ¿cómo? “Educando para que quede tan ridículo el gesto que ni se haga”, sostiene la sumiller.

Carme Ruscalleda dice en el prólogo que las mujeres suman calidad y sensibilidad al vino, ¿qué aportan las mujeres al mundo del vino que no lo hacen los hombres?

Aportamos una comunicación más sensorial, emotiva y divulgativa utilizando metáforas que nos hacen relacionar las dos partes del cerebro.

Entre los datos más llamativos que se expone es el 90% de las mujeres que han sufrido comentarios ofensivos o machistas. ¿Te ha ocurrido a lo largo de tu carrera?

Me ha ocurrido muchísimos. Uno hace siete años, donde mis compañeros del sector me insultaban y hacían comentarios sexuales en las redes hacia mí, como si estuvieran en un bar de amigos.

¿Siguen pasándote estos episodios pese a tu experiencia?

Sí, parece que todo mi talento queda reducido al físico.

¿Existe una mirada femenina en la forma de catar, hacer o comunicar sobre vino?

Sí, una mirada más ecofeminista que relaciona los conceptos de cata con las historias personales.

¿Cómo ha evolucionado la presencia y el reconocimiento de las mujeres en el mundo del vino desde que empezaste hace 25 años hasta hoy?

Pues cuando empecé a estudiar el título de sumiller solo éramos dos en clase y ahora cuando voy a impartir clases son más de la mitad.

Escribes que la feminización del vino ha empezado realmente con la profesionalización de las mujeres, ¿cuál sería el siguiente paso?

Solo un 20% de los bodegueros, son bodegueras. Solo un 15% son CEO. Aún hay muchas fotos de congresos que dan miedito porque ni ven que no hay ninguna mujer o que somos menos del 25%.

¿Por qué siempre se ha asociado el vino blanco para la mujer y el tinto para el hombre?

Por esa creencia que a la mujer nos gusta lo dulce, lo delicado, lo floral; mientras que al hombre lo corpulento, alcohólico y con un buen par… de taninos.

¿Qué significa que el Premio Nacional de Gastronomía a mejor sumiller en 2025 sea a una mujer, a Audrey Doré?

Un orgullo porque Audrey es una mujer de letras que enriquece la literatura del vino.

¿Qué vino dirías que simboliza el espíritu del libro?

Un cava rosado de media crianza.

¿Qué le dirías a una joven que quiere dedicarse al vino?

Que haga un cupaje del vino con algo más: con el arte, con la historia, con la gastronomía, con la sociología, con la geografía… Así siempre sumamos más competencias, humanizamos el vino y ponemos en práctica que realmente es cultura.