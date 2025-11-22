La mejor bodega de Europa es española

Daniel Brito 22 NOV 2025 - 13:00h.

Marqués de Murrieta ha sido elegida la mejor bodega de toda Europa y se encuentra tercera en el ranking The World’s 50 Best Wineries 2025, según la edición internacional de la revista Forbes

En La Rioja se encuentra la mejor bodega de toda Europa y la que se encuentra tercera en el ranking The World’s 50 Best Wineries 2025, según la edición internacional de la revista Forbes, que tiene en cuenta numerosos parámetros, como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística, para crear su clasificación. Una clasificación que coloca a la bodega Marqués de Murrieta como la mejor de Europa.

Pionero en los vinos Rioja

En su publicación, Forbes destaca que la historia de Marqués de Murrieta se remonta a 1852, “cuando Luciano de Murrieta elaboró el que se considera el primer vino fino de Rioja y fue el primero en exportarlo fuera de España”, enviando la añada 1852 a México y Cuba. De esta bodega señalan que su corazón se encuentra en la Finca Ygay, que se trata de un gran viñedo de 300 hectáreas que corona un castillo restaurado del siglo XIX.

“Aquí, barricas centenarias se mezclan con la uva Tempranillo vendimiada a mano, y el legendario Castillo Ygay Gran Reserva —que en su día fue considerado el mejor vino del mundo— continúa su legado. Los visitantes pasan bajo los arcos de piedra neoclásicos del castillo antes de unirse a una visita privada por los viñedos de Finca Ygay, explorar el museo del vino de la finca (ubicado en la antigua sala de fermentación) y disfrutar de catas guiadas de Castillo Ygay Gran Reserva en las elegantes salas de cata del castillo”, expone Forbes sobre Marqués de Murrieta, que vende sus vinos a lo largo de todo el mundo.

Ese castillo es especial, donde “los materiales nobles y las últimas tecnologías se funden en una perfecta unión, convirtiendo el edificio industrial más antiguo de Europa en un referente de modernidad y equilibrio”, donde ahora se encuentra la sede de Marqués de Murrieta, que fue declarada museo en el año 2019.

A cargo de la familia Cebrián-Sagarriga

Desde 1983, la familia Cebrián-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta Estates & Wines, una familia educada en el buen hacer y en el esfuerzo diario. Unos hermanos con corazón gallego que día tras día recuerdan con cariño y gratitud a sus padres: “Nuestros padres iniciaron un gran proyecto empresarial y familiar que hoy intentamos continuar con su misma fuerza e ilusión. Nos transmitieron el valor de la familia, nos enseñaron a sonreír diariamente al esfuerzo y el sentido del sacrificio”.

"Este extraordinario reconocimiento nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con la excelencia. Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto", afirma Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.