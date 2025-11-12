La mejor bodega del mundo de 2025 está en España

Redacción Gastro 12 NOV 2025 - 16:09h.

La bodega Vega Sicilia ha sido premiada en los conocidos como los 'Oscar del Vino' como la mejor bodega del mundo por segundo año consecutivo

Un año más España vuelve a coronarse entre los países del mundo donde mejor vino se produce, algo que se ha vuelto a constatar en The Golden Vines 2025. Vega Sicilia se ha convertido por segundo año consecutivo en la mejor bodega del mundo después de hacerse con este mismo galardón en el año 2024. La gala de los premios, conocidos como los Oscar del Vino, se celebró en Miami y otorgó a la bodega vallisoletana el premio ‘The Golden Vines Robb Report World’s Fine Wine Producer’, lo que afianza a Vega Sicilia como una de las bodegas más prestigiosas del mundo.

Jessica Julmy, directora general de TEMPOS Vega Sicilia, expresó al recoger el galardón que “es un honor que Vega Sicilia haya sido reconocida como la mejor bodega del mundo por segundo año consecutivo, especialmente entre colegas tan formidables. Es una distinción que honra la visión y filosofía de la familia Álvarez Mezquíriz durante las últimas décadas, así como el gran trabajo del equipo en la bodega y el de nuestros clientes en todo el mundo”.

Vega Sicilia es una de las cinco bodegas que conforman TEMPOS Vega Sicilia, paraguas bajo el que también se encuentra Tokaj-Oremus, Pintia, Alion y Macán. Desde 1982, cuando Vega Sicilia pasó a manos de la familia Álvarez, el esfuerzo y la dedicación ha hecho que sus vinos viajen por todo el mundo y encandilen paladares de todo el planeta.

Organizados por Liquid Icon, los premios han citado a los profesionales más reputados del sector del vino en el mundo bajo un programa de catas excepcionales, clases magistrales y subastas benéficas en vivo en colaboración con Sotheby's, en la que también participó TEMPOS Vega Sicilia, a favor de la Fundación Gerard Basset, que financia programas de educación y formación a nivel mundial en los sectores del vino, las bebidas espirituosas y la hostelería.

La gala de entrega de los galardones está reconocida por su credibilidad, ya que se basa en el voto de 830 expertos del sector con más de 18 años de experiencia profesional de media, representando a más de 100 países. Entre ellos se encontraban 41 Masters of Wine, 31 Master Sommeliers, más de 58 Advanced Sommeliers, 240 titulares del Diploma WSET (DipWSET) y 37 titulares del Diploma ASI que han elegido a lo mejor del vino.

Los premiados en los Golden Vines 2025