Los tres Riojas que están entre los mejores vinos del mundo

Tres Riojas han sido destacados entre los mejores vinos del mundo por 'Wine Spectator' con más de 90 puntos sobre 100

El único tinto Ribera del Duero entre los mejores vinos del mundo: "Elegante y fluido"

Ya en pleno diciembre las celebraciones de Navidad ya han empezado en toda España a la espera de las grandes cenas de Nochebuena y Nochevieja, donde más que comer también se bebe. Cada cual tiene sus preferencias, pero si no sabes qué llevar a la cena porque no te ha tocado cocinar, llevar un buen vino sin que sea un desembolso demasiado grande para tu bolsillo puede ser una buena idea. Y qué mejor que llevar alguno de los mejores vinos de España.

En el mundo hay diversas publicaciones que revelan sus rankings de los mejores vinos del mundo, donde suelen aparecer varios españoles. Eso es lo que ha ocurrido con la revista ‘Wine Spectator’, que en su top 100 ha señalado a varios caldos patrios, entre ellos tres Riojas que destacan con más de 90 puntos sobre 100.

Remelluri Rioja Reserva 2016

Uno de ellos es La Granja Nuestra Señora Remelluri, un Rioja Reserva 2016 (93 puntos), un tinto del que destacan su fluidez. “Su estructura de acidez de cáscara de mandarina y taninos calcáreos se complementa a la perfección con un núcleo oscuro y expresivo de piel de mora y ciruela negra macerada”, resaltan de este vino elaborado a partir de sus viñedos más destacados y que ronda un precio de 27 euros por botella.

Rioja Pies Rotos 2022

Otro Rioja que destacan es el Rioja Pies Rotos 2022 de Bodegas Artuke (91 puntos), en la Rioja Alavesa, un “tinto atractivo animado por una acidez brillante, con un agradable toque de tensión que realza su final ligero”. Esta bodega, que ha pasado de padre a hijos, basa su cultivo en la recuperación de viñedos abandonados y precisamente este proviene de los viñedos de mayor altitud y criado en barricas de roble francés durante 12 meses. Su precio por botella suele rondar los 15-20 euros.

Rioja Blanco Bhilar 2022

El último vino que destacan es el Rioja blanco Bhilar 2022 de Bodegas Bhilar (92 puntos) del que destacan su color dorado y su vaporosidad que cuenta con un espectacular equilibrio y frescura en boca. “Este vino del pueblo se elabora a partir de parcelas biodinámicas más jóvenes, arraigadas en los suelos limosos y arenosos calizos que rodean Bhilar. La agricultura biodinámica permite que las raíces crezcan profundamente en la tierra, libres de intervención química, ofreciendo un fiel reflejo del carácter de la tierra”, explica la propia bodega sobre su vino, con un precio que ronda los 20 euros.