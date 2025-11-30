Daniel Brito 30 NOV 2025 - 13:00h.

Carroa 2021, de la Bodega Protos, es el único Ribera del Duero que se encuentra en el top 100 de 'Wine Spectator'

Existen varias publicaciones de vinos con gran prestigio en todo el mundo que valoran los vinos españoles en sus rankings. Una de las últimas en hacerlo ha sido la revista ‘Wine Spectator’, que en su top 100 de vinos de todo el mundo ha destacado a varios vinos españoles entre los más de 10.000 que se han catado a ciegas, pero donde uno de ellos ha sobresalido al ser el único Ribera del Duero de la lista: Carroa 2021 de la Bodega Protos, al que le han otorgado 94 puntos sobre 100.

Carroa, según la propia bodega, significa ‘Camino a Roa’. Con este nombre rinden homenaje “al papel esencial de este pueblo y sus alrededores en la historia de este vino. Los caminos de la Ribera del Duero entrelazan pueblos, personas e historias, y han sido testigos de siglos de agricultura y cultura vitivinícola. Tras las paredes mateadas de la botella de Carroa, se guarda un tributo a la historia de estos paisajes”.

Así es Carroa 2021

La revista estadounidense ha definido a este vino como “un tinto elegante y fluido, con un núcleo denso de taninos finos envueltos en una textura sedosa”. También destacan que “ofrece un toque de fruta negra jugosa, con atractivos toques de anís, hierbas de montaña, café y comino tostado”, con un final cremoso y complejo en boca y un precio de 48 euros.

Carroa 2021 está elaborado con tinto fino de viñedos de la provincia de Burgos con más de 50 años de historia que se encuentran a diferencies altitudes y, por tanto, están expuestos a diferentes microclimas.

Su recolecta se hace con vendimia manual y cuidadosa para luego realizar una fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés, donde como mínimo pasan 16 meses para luego pasar otros ocho meses en tinas también de roble francés de 12.500 mililitros y “un toque final en huevos de hormigón que permite mantener la frescura de la fruta extraída de la uva durante toda la crianza”.

Con todo ello el resultado es un vino color rojo picota que se aconseja servir a una temperatura de entre 15 y 18 grados, siendo el maridaje perfecto para carnes rojas, embutidos, aves de caza, animales de casa menor, guisos de carne y estofados ligeros, y también para quesos semicurados.

Los otros vinos españoles destacados por ‘Wine Spectator’

Carroa 2021, de Bodega Protos, no es el único vino de origen español destacado en su top 100, sino que otros siete vinos patrios han sido reconocidos por la publicación: