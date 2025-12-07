Daniel Brito 07 DIC 2025 - 13:00h.

Alba Abiega desde Zero, de la bodega Alba en Ribera, es su primera referencia y con apenas unos meses en el mercado ha sido elegido mejor tinto del 2024

La mejor bodega de Europa es española

Compartir







Un tinto que apenas lleva unos meses en el mercado ha sido coronado como el mejor vino tinto de España 2024 y el mejor tinto de su añada por debajo de los 15 euros por la Guía Vinos Gourmets 2026, otorgándole un total de 96 puntos. Se trata del vino Alba Abiega desde Zero, un caldo de la bodega Alba en Ribera, que se ubica en el pequeño pueblo burgalés de Olmedillo de Roa, que apenas llega a los 180 habitantes.

Alba en Ribera es una bodega joven, fundada este mismo año (solo cuenta con apenas cuatro meses de vida) y que ya suena con fuerza entre expertos, siendo valorada muy positivamente por la Guía Vinos Gourmets 2026 entre más de 4.000 vinos catados a ciegas, colocando a su Ribera del Duero como uno de los mejores tintos de España.

Así es el mejor tinto de 2024

Tal y como la misma Alba Abiega, hija de Enrique Abiega, nos explicaba en una entrevista, este vino se embotelló en agosto de este año y se puso a la venta el 1 de septiembre, siendo un vino 100% tempranillo que, como indica su etiqueta, ha pasado 9 meses de crianza en barricas de roble francés. El resultado de esto es un vino con un color muy acentuado y llamativo entre el rojo y el púrpura, además de un aroma a fruta fresca, algo que se logra, en parte, por la selección de una uva de pequeño tamaño para su producción, ya que estas concentran mucho más los minerales, los taninos o los aromas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este vino, que también cuenta con 91 puntos por la Guía Peñín destacando que es “excelente”, es definido en su fase olfativa por notas a frutos rojos, sobre todo a mora y arándano. Además, explican que “el roble francés le aporta complejidad y sutileza en nariz, con tonos de chocolate amargo, vainilla y tostados. Tiene un ligero matiz especiado y mineral con un final balsámico de regaliz”.

Ya en boca, se subraya su toque afrutado e incluso goloso donde se marca un tanino ligero y sedoso que “aporta redondez” y un final largo donde predominan las notas de la crianza en madera que se puede disfrutar por un precio menor a 15 euros la botella.

Una etiquetada pensada al detalle

Si el vino de por sí ya es especial, su etiquetado también lo es. Abiega, que llegó a ser directiva de Tesla, buscaba algo elegante a la vez que contemporáneo para huir de las etiquetas clásicas, pero tampoco caer en algo excesivamente rompedor. “Elegimos una cápsula de damero muy distintiva, ya que el damero viene de la Antigua Grecia y representa el equilibrio, el orden. Además, hemos usado un papel de un gramaje muy alto, se ve que es una etiqueta de mucha calidad”, nos contaba la bodeguera.