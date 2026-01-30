Daniel Brito 30 ENE 2026 - 14:00h.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham y su mujer han tenido ante sus ojos dos botellas de vino exclusivas: unos Château d’Yquem de las añadas de 1811 y 1831

La exclusiva botella de vino que David Beckham le regaló a Messi por su cumpleaños

Compartir







Brooklyn Beckham se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del 2026 tras cargar públicamente contra sus padres, David y Victoria Beckham, dejando claro que todos los rumores sobre el mal rollo existente entre él y su mujer, Nicola Peltz, con ellos es cierto. Una guerra abierta en la que el primogénito del matrimonio no ha dejado de hacer vida normal, publicando sus recetas en sus redes sociales o haciendo viajes con su esposa en mitad de la tormenta mediática.

En los últimos días se ha podido ver en las redes sociales tanto de Brooklyn como de Nicola como han pasado unos días de descanso en los que han disfrutado de la gastronomía y del buen beber, incluso en una de las fotos publicadas por el mayor de los hijos de los Beckham se puede comprobar que han estado delante de dos añadas del vino blanco más caro del mundo.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer mermeladas como David Beckham y Brooklyn Beckham: la receta

Las exclusivas botellas que han tenido delante

Viendo el estado de conservación de las botellas, que se guardan como reliquias, es de extrañar que el joven matrimonio haya tenido la oportunidad de catar cualquiera de los dos caldos, aunque si lo publicado por la prensa británica sobre el millón de euros que Nelson Peltz le asigna mensualmente a su hija Nicola, pagarlas no habría sido ningún problema.

PUEDE INTERESARTE La receta de Brooklyn Beckham para hacer una tortilla francesa de lujo

En esa foto se puede ver como Brooklyn y Nicola han tenido delante dos botellas de Château d’Yquem de las añadas de 1811 y de 1831, la primera con un precio de unos 93.000 euros la botella y la segunda con un valor que roza los 20.000 euros, según la web especializada Wine Searcher.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Catalogarlo como el vino más caro del mundo no es casualidad, ya que en 2011 una botella de su añada de 1811 (la cual ha llegado a conseguir los 100 puntos Parker), como la que han tenido ante sus ojos el matrimonio, fue subastada en Londres alcanzando los 84.700 euros, convirtiéndose en la botella de vino blanco más cara del mundo, que fue adquirida por el coleccionista Christian Vanneque.

Las particularidades de estos vinos

Château d’Yquem es uno de los vinos dulces más valorados del mundo que proviene de la región de Sauternes, en Burdeos, donde cada proceso está cuidado al milímetro para poder ofrecer el mejor vino, tanto que si las condiciones climáticas no son las idóneas para tener la vid (se elabora con variedad Sémillon y Sauvignon Blanc) en su punto, esa añada no se embotella, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de su historia.

Su vendimia se realiza manualmente para conseguir solo aquellas uvas que verdaderamente están en el punto adecuado, ya que una particularidad de este vino es la presencia del hongo ‘Botrytis cinerea’, que logra concentrar más los azúcares en las uvas, un proceso conocido como noble podredumbre, lo que da como resultado una acidez equilibrada y una gran capacidad de envejecimiento, haciendo que mejore con el paso de los años, potenciando su toque a caramelo o sus notas a miel y nueces.