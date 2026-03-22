El mejor blanco de España, según los Oscar del Vino: su precio

Daniel Brito 22 MAR 2026 - 13:00h.

Este blanco que procede de viñedos de 1936 ha sido considerado el mejor de España por los premios de los Oscar del Vino

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Un buen vino siempre (casi) nunca se rechaza, y en España tenemos la suerte de que cada vez se producen caldos de mayor calidad que no solo cuentan con renombre nacional, sino que también son muy valorados y demandados en el mercado internacional. Guías como la Parker o Peñín otorgan a los vinos españoles puntuaciones prácticamente excelentes y en los últimos días los Premios Verema, que muchos expertos consideran los Oscar del Vino han comunicado los premiados de 2025, con un blanco muy especial entre las principales joyas.

El mejor vino blanco de 2025 según Verema ha sido el vino El Regalo Blanco 2022, de Bodegas Izadi, del que demuestran su “elegancia y complejidad dentro de la D. O. Ca. Rioja. Un vino que demuestra que los grandes blancos españoles pueden competir con cualquier referencia internacional”.

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Este blanco de viñedo singular tiene un precio de mercado de unos 50 euros por botella y ha conseguido ganar en los Oscar del Vino con su segunda añada. “D. O. Ca. Rioja Izadi El Regalo Blanco Viñedo Singular muestra la esencia del viñedo siguiendo la filosofía de su homónimo Izadi El Regalo tinto”, explica la bodega sobre este vino que nace de un viñedo plantado en vaso en Villabuena de Álava en 1936, registrado en 1940, con uvas de variedades viura y malvasía.

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Su elaboración tras la vendimia comienza con un prensado de racimos enteros y desfangado estático para luego proceder con la fermentación alcohólica en barricas de roble francés. En cuanto al envejecimiento, este blanco pasa un total de ocho meses de crianza sobre lías finas en fudre y en hormigón, siendo embotellado en enero de 2024.

Así es el mejor blanco según los Oscar del Vino

Pero lo más importante, ¿con qué nos encontramos cuando descorchamos este vino blanco premiado por los Oscar del Vino? A simple vista se trata de un vino de un tono amarillo pajizo que incluso tiene destellos grisáceos. En cuanto lo acercamos a nuestra nariz percibimos una gran complejidad aromática donde las notas de manzanilla son las protagonistas, pero también existen detalles a piña madura, trufa blanca, almendras o pimienta blanca.

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Cuando la copa llega a nuestra boca percibimos un vino untuoso a la vez que aromático que rápidamente aporta notas a especias, a almendra tostada o a fruta blanca madura. “Su viva acidez aporta equilibrio y un final de boca eterno. Excelente para disfrutar en estos momentos y con gran potencial de guarda, ya que en los próximos 10-15 años alcanzará una brillante madurez”, detalla la bodega alavesa.