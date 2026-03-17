Daniel Brito 17 MAR 2026 - 10:30h.

El Termanthia IPSE, de la Bodega Numanthia, ha recibido la máxima puntuación del crítico de vinos, un caldo exclusivo que combina las añadas 2014, 2015 y 2016

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El vino español se mantiene es un momento muy dulce donde las grandes guías reconocen nuestros caldos con puntuaciones altas donde hay de todo, desde vinos de lo más exclusivos hasta otros muy asequibles para cualquier bolsillo que son catalogados como “exquisitos”. Ahora, un nuevo vino tinto español de la Denominación de Origen Toro ha sido encumbrado al recibir 100 puntos de James Suckling, crítico de vinos con cuatro décadas de experiencia que ha trabajado, entre otros, para Wine Spectator.

El crítico estadounidense le ha otorgado antes de su lanzamiento la máxima puntuación al Termanthia IPSE, de la Bodega Numanthia (Zamora) perteneciente al grupo de lujo LVMH, describiéndolo como “un vino que podría vivir para siempre”, subrayando especialmente el carácter que le ofrecen las viñas viejas.

Una combinación de tres añadas

Este Termanthia IPSE se trata del primer vino que la bodega saca al mercado desde el 2000, cuando lanzó la firma Termanthia. Este caldo está hecho con ensamblaje único de las añadas 2014, 2015 y 2016 de Termanthia para encarnar el equilibrio entre el alma centenaria y su espíritu joven a la vez que defiende su atemporalidad.

El director general de Bodega Numanthia, Julio Rodríguez Buren, ha contado, según declaraciones recogidas por Europa Press, que Termanthia IPSE se trata de un proyecto que lleva gestándose desde hace una década en el que “no estamos hablando de un cambio de añada, sino de un proyecto que se ha estado haciendo durante más de 10 años para lanzar un vino que tiene la identidad de la casa”.

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Con este vino se ha querido hacer una edición exclusiva que refleja la esencia única de cada añada donde está presente el equilibrio y la frescura aromática de la de 2014; la elegancia y expresión frutal de la de 2015; y los aromas florales y la tensión de a añada de 2016.

Solo 300 botellas

Cada añada se ha elaborado con una vinificación precisa y artesanal con maceraciones prefermentativas en frío, fermentaciones en depósitos cónicos de roble francés y fermentación maloláctica en barrica, pasando 20 meses de crianza en barricas de roble francés para posteriormente reposar entre cuatro y seis años en damajuanas de 54 litros. Posteriormente se produjo la mezcla final en junio de 2021, que pasó envejecimiento en una única ánfora de terracota durante un año.

Así, en julio de 2022 se produjo su embotellamiento con solo 300 botellas disponibles, convirtiendo a Termanthia IPSE en un vino exclusivo por ser una edición limitada que se comercializa también fuera de nuestras fronteras, estando solo 100 de esas botellas a la venta en España, donde su precio hace gala de su exclusividad, costando cada una de ellas 700 euros.