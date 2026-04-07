Daniel Brito 07 ABR 2026 - 08:30h.

El reconocido exsumiller nos da tres recomendaciones de vinos españoles aptos para todos los bolsillos para disfrutar de los mejores caldos

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Un buen vino siempre se agradece, además de que no hacen falta grandes desembolsos para poder tomar uno de buena calidad y que sea patrio, dada la buena calidad de los vinos españoles, que se colocan a la altura de grandes referencias internacionales. Por eso mismo, sin irnos a vinos grandilocuentes, preguntamos a Custodio López Zamarra, exsumiller del restaurante Zalacaín, primer tres estrellas Michelin en España, y dos veces Premio Nacional de Gastronomía, por esos caldos que han conseguido encandilar a su paladar.

El exsumiller, ya jubilado, sigue disfrutando del vino y descubriendo nuevas referencias. Así, el experto en vinos nos cuenta tres vinos de nuestro país aptos para todo tipo de bolsillos que están muy buenos y que pueden ser ideales para descorcharlos en una ocasión especial o para llevarlos a una cena en la que no sabes muy bien qué vino llevar para sorprender a tus amigos o familiares.

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Para Custodio López Zamarra un vino que le robe el corazón y conquiste su paladar “puede ser un vino de diez euros o uno de 50 euros, me da exactamente igual, si tengo una copa de vino que comparto y nos emociona, esos son los vinos que disfruto”, nos cuenta el exsumiller antes de enumerarnos tres vinos españoles que él recomienda.

En el vídeo el exsumiller del restaurante Zalacaín nos cuenta cuáles son esos tres vinos, que te adelantamos sus nombres para que vayas echándoles un ojo. Se tratan de Citius 2021 de Alta Pavina; otro es el Delicia de Baco; y el tercero es Vatán, de Bodegas Ordóñez. Tres vinos españoles de gran calidad que, además, cuidan nuestro bolsillo para poder disfrutarlos sin necesidad de pagar grandes cifras.

Además, ya en unos precios más elevados, Custodio López Zamarra recomienda siempre que, si se tiene la oportunidad, se pruebe un Vega Sicilia, vinos para él excelentes que entiende que no están al alcance de todos. Si quieres conocer más sobre estos vinos, el exsumiller da más detalles en el vídeo.