Redacción Gastro 26 NOV 2026 - 14:40h.

El albariño Sketch es un proyecto experimental de Raúl Pérez y Rodrigo Méndez para demostrar cómo se ralentiza la oxidación del vino en el lecho marino de la ría de Arousa. Lo sumergieron hace 15 años. Recientemente lo han sacado y catado. Sobre todo ello y de mucho más trata este corto documental

Aquí puedes ver su documental, 'El mago del vino', en Infinity: los cuatro capítulos

Compartir







Raúl Pérez y Rodrigo Méndez de Forjas del Salnés tuvieron una idea genial hace 15 años: sumergir botellas de un albariño a 20 metros de profundidad en el fondo de la ría de Arousa. El resultado del experimento es un vino blanco 100 % Albariño mimado por las corrientes, la temperatura y la oscuridad. El actor y cineasta gallego Rubén Ríos se sumó a esta aventura con su cámara y recogió en un cortometraje las imágenes inéditas de esta crianza sumergida. El corto documental 'Sketch, el vino blanco que mece el mar y la carne del mejor rincón del mundo, Galicia' se ha presentado en el Asador Gonzaba del madrileño barrio Salamanca, con un festín de vino y cocido de la prestigiosa casa.

El corto documental muestra el día en el que se produjo la extracción en una batea gallega, con la ayuda de un barco grúa, de las botellas de albariño ‘Sketch’, conservadas en el lecho de la ría de Arousa, donde fueron depositadas hace 15 años en las bateas de mejillones. En las imágenes se recoge para la historia de los grandes vinos, esta experiencia inédita, a partir de la expedición organizada para recuperar el tesoro escondido en las profundidades, lo que supone la mayor crianza sumergida de España.

PUEDE INTERESARTE Vega Sicilia estrena su primer vino blanco y gallego

El realizador Rubén Ríos ha reflejado el corto cómo la embarcación navega hasta la plataforma flotante de madera para izar la jaula metálica donde el vino había finalizado su crianza, pero también la celebración, donde se descorcharon las botellas ara catarlas por expertos y para acompañar unas chuletas a la parrilla del buey gallego más caro del año.

PUEDE INTERESARTE Comer en Bodegas Buezo, donde el tiempo cuenta una manera de hacer vino

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al sacarlo a la luz del día, Raúl Pérez y Rodrigo Méndez comprueban ante la cámara que “el albariño había preservado sus tonalidades más verdosas bajo el fondo del mar”. En este caso, además, confirmar que los vinos de crianza sumergidos tienen una mayor complejidad aromática, se suman las notas salinas del entorno marítimo a su predominancia de frutas y flores. En boca, también se acentúa su volumen y frescura, sedosidad y armonía, según explican los dos especialistas.

Esa jornada del izaje del rescate de las botellas de Sketch siguió con un festín a base de carne de ternera gallega madurada, que se asó a bordo del bateiro. El chef Estrella Michelín Ugo Chan aparece en las imágenes en el momento en que preparaba el tándem irrepetible de las chuletas, reconocidas como la "mejor carne del mundo” acompañadas por un albariño en crianza sumergida tan único que nunca saldrá a la venta.

Un viaje en el tiempo a la Galicia ancestral

El cortometraje de Ríos supone también todo un viaje en el tiempo a la Galicia ancestral, para dar a conocer las raíces de una de las gastronomías mejor valoradas dentro y fuera de nuestras fronteras. Una vuelta 200 años atrás para revelar cómo se cría todavía una de las ganaderías más selectas del planeta, donde la vaca y el buey son miembros de la familia.

Su cámara se introduce con cariño en la casa de los hermanos López en Portomarín, donde pastan sus propias vacas y bueyes y vive desde hace dos siglos esta entrañable familia propietaria del Restaurante España, hosteleros de pura raza gallega. El documental 'Sketch, el vino blanco que mece el mar y la carne del mejor rincón del mundo, Galicia', presentado en Madrid, nos sumerge así en el modo de vida de estos pequeños ganaderos y pastores, que conviven con sus animales de forma indisoluble.

Al evento de estreno del corto han asistido empresarios y personajes de la política, la cultura y el deporte, como Albert Rivera, ex presidente de Ciudadanos; el jinete Álvaro Muñoz Escassi, los exfutbolistas Luis Figo, Roberto Carlos, Bernd Schuster, David Aganzo y Morales; Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid; Ángel Martín, fundador de Clínica Menorca; además de caras televisivas como Silvia Jato, Manu Baqueiro, Manel Fuentes, Goyo González, Jota Abril, Iñaki Cano, Roberto Leal, Juan Carlos Rivero y Fernando Romay.