El coach anunció el pasaso 13 de noviembre que padece un linfoma no Hodgkin, enfermedad que ya sufrió en 2007 y que ahora ha vuelto a aparecer

David Serrato, marido de Irene Villa, anuncia que tiene cáncer: "Es una recaída del linfoma que sufrí, ahora golpea con más fuerza"

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David Serrato continúa centrado en su recuperación después de recibir uno de los golpes más duros de su vida. El marido de Irene Villa atraviesa desde hace semanas un delicado proceso médico tras confirmarse que el linfoma no Hodgkin que sufrió en 2007 ha vuelto a aparecer. Una recaída que él mismo anunció el pasado 13 de noviembre y que ha obligado al matrimonio a reorganizar por completo su vida.

Ahora, el coach ha querido actualizar su estado de salud y ha revelado las consecuencias físicas que está teniendo la enfermedad.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía acompañado por Irene Villa y dos personas de su entorno más cercano, y junto a la que ha escrito un mensaje.

"Una nueva visita a por los resultados al 12 de Octubre, todo avanza fenomenal", ha escrito David, que se ha mostrado esperanzado con la evolución de las últimas pruebas.

Sin embargo, también ha querido manifestar el importante cambio físico que ha sufrido durante estos meses. "He perdido 17 kilos", ha confesado. Una pérdida de peso que refleja el desgaste al que se ha visto sometido tras meses de dolores, ingresos hospitalarios y el comienzo del tratamiento contra el cáncer.

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Pese a esto, ha dedicado también unas palabras de agradecimiento a quienes están permaneciendo a su lado en este proceso: "Con todas estas almas bellas que me acompañan esto se recupera en nada".

La recaída del linfoma que ya sufrió en 2007

La noticia de la enfermedad de salió a la luz el pasado 13 de noviembre, cuando el propio protagonista decidió explicar públicamente lo que estaba ocurriendo.

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El marido de Irene Villa llevaba varios meses arrastrando problemas de salud que habían terminado por alterar su día a día. Todo comenzó a finales de junio, cuando aparecieron unos dolores que fueron aumentando.

"Desde finales de junio de este año, mi vida empezó a cambiar. Comenzaron unos dolores que, poco a poco, han ido mermando mi capacidad para afrontar el día a día", explicó en una carta.

La incertidumbre se prolongó durante semanas y terminó con un ingreso hospitalario que hizo saltar todas las alarmas.

A principios de octubre, Serrato tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Santa Bárbara de Soria, donde permaneció durante 15 días. Durante ese tiempo, los médicos le realizaron diferentes pruebas, entre ellas un TAC, que permitió detectar trombos en los pulmones.

La pareja tuvo que cancelar incluso sus planes de realizar el Camino de Santiago, un viaje que tenían previsto hacer juntos y que finalmente quedó aparcado ante el empeoramiento de su estado de salud, tal y como reveló Villa a la web de Informativos Telecinco.

Las pruebas terminaron confirmando los peores temores. David padecía una recaída del linfoma no Hodgkin que ya había superado en 2007, casi dos décadas antes.

"Se trata de una recaída del linfoma que sufrí en 2007, aunque esta vez ha regresado golpeando con más fuerza", reconoció al hacer público el diagnóstico.

Tras conocerse el diagnóstico, el coach ha comenzado a recibir tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. "Hay momentos en los que el dolor se hace complicado de soportar y otros en los que los miedos intentan hacerse demasiado grandes", explicó en sus redes.

El coach ya ha recibido las primeras dosis de quimioterapia y, según ha explicado su entorno, continúa siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios. Después de permanecer ingresado y aislado durante parte del proceso, ha podido abandonar el hospital y continúa con el seguimiento médico.