‘GH DÚO’, el reality que podría haber inspirado a Spielberg

En ‘GH DÚO’ somos testigos de historias de lo más adictivas. El amarre de Julio a Mª Jesús, el idilio de Carolina Sobe con Fortu, el cual él no recuerda, los celos de Candela porque Antonio le ha olido el aliento a Mª Jesús ... Dicen que la realidad supera a la ficción en muchas ocasiones pero… ¿Qué hubiera ocurrido si esta realidad (de estas historias que se viven en el reality) hubiese servido de inspiración a prestigiosos directores de cine como Spielberg o Almodóvar ? ¿No os parece que algunas de las tramas podrían haber sido el guion perfecto de taquillazos made in USA ? ¿A qué peli correspondería cada historia “de amor” que se vive en la casa? Vamos allá…

¿Por qué? Porque María Jesús y Julio tienen versiones totalmente opuestas de lo que ha sido su relación y cuando nos encontramos con algo tan dispar solo nos viene una cosa a la cabeza: uno de los dos miente como un bellaco (o los dos mienten a medias, quién sabe). No entraremos en debatir sobre quién miente y quien no pero sí fantasearemos con la doble vida que podrían llevar alguno de ellos, al igual que Arnold Schwarzenegger en la película.

¿Por qué? Porque, al igual que Brangelina en el film, Antonio y Candela “se llevan a matar”. Bueno, a ver, los Antodela no llegan al punto de Mr. y Mrs. Smith, que como agentes secretos son contratados por separado para eliminarse mutuamente, pero… su guerra es igual de cruda. ¿O no os parece que la conspiración que giran en torno a Candela según la cual habría ideado antes de entrar en la casa un plan junto con su familia para desprestigiar a su marido no huele a gato encerrado?