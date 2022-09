Alberto Herrera vence su pánico escénico y emociona al jurado de 'Got Talent' con su voz

"El miedo a salir de casa, a coger una Renfe, ponerte en el centro de Madrid. Para mí era un mundo, era horroroso, pero poco a poco, con la ayuda de las personas que tengo alrededor mira dónde estoy, no me lo creo ni yo", explica Alberto. El participante ha elegido el tema 'Aunque tú no lo sepas' para debutar en 'Got Talent', dejando a los miembros del jurado con la boca abierta, especialmente a Risto Mejide. "En actuaciones como la tuya suelto el boli, me echo hacia atrás y me dedico a disfrutar", le ha asegurado.