El jurado para antes de terminar a Manfred y su acordeón: Dani Martínez le da por error al botón rojo

Al ritmo de su acordeón, ha cantado de una manera muy peculiar, con ladridos de perros . “No lo entiendo, no sé hablar perro” ha dicho Edurne tras dar al botón rojo antes de terminar su actuación. Risto Mejide también ha acompañado a su compañera, algo que también ha hecho Paula Echevarría.

La actuación ha terminado antes de tiempo y es que Dani Martínez, que era el único que seguía queriendo verla, sin querer, también le ha pulsado al botón rojo: “No me he dado cuenta, pensaba que era la taza”. Santi Millán no ha entendido esto: “No se puede volver a empezar, llevas tres años aquí ya, este señor ha venido de Austria”.