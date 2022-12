Brent Ray sorprende una vez más con su peculiar talento pintando con sus genitales: así ha quedado su nueva obra

De la misma manera que ocurrió en audiciones, Risto Mejide pulsaba el botón rojo. Su cara lo decía todo, pero aún así le ha comunicado su veredicto: "La actuación me ha parecido larga y dura. Me alegro de que la gente disfrute con tu espectáculo, yo no lo he hecho. Me has dejado absolutamente insatisfecho. Me parece una vergüenza que hayas ocupado el lugar de un digno semifinalista de este concurso".