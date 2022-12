Rrealina rinde un homenaje a Edurne cantando 'Amanecer': "Gracias por regalarme este momento"

Rrealina tiene 15 años y es una cantante ucraniana cuyo sueño se ha hecho realidad llegando a la final de 'Got Talent'. Después de unas audiciones en las que consiguió los cuatro 'Sí' del jurado y de un 'Pase de oro' en la semifinal , la joven participante sorprendió cantando en español 'Amanecer', de Edurne .

Con una sonrisa durante toda la actuación, Edurne vivió emocionada la actuación de Rrealina y acabó poniéndose en pie después del show. "De verdad ha sido un regalo escuchar 'Amanecer' en tu voz. Sé que es una voz que tiene muchos cambios. Lo has hecho increíblemente espectacular. Te agradezco de verdad que me hayas regalado este momento porque para mí esta canción va a ser muy especial toda la vida", reaccionó en primer lugar la cantante. A sus palabras se sumaron Dani Martínez y Paula Echevarría.

Pero para Rrealina la mayor sorpresa no fueron los elogios del jurado, que también, sino la aparición en el escenario de su padre después de no haberle visto en ocho meses. Un momento de lo más emotivo en el que Paula Echevarría y Edurne no pudieron evitar las lágrimas.