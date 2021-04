Chus Serrano convierte la final de 'Got Talent' en el musical de Cabaret y Chicago

Tras ganar confianza y seguridad, Chus Serrano prepara una actuación digna del musical de Cabaret y Chicago y vuelve a arrancar aplausos entre público y jurado. Chus ha dado un paso más en esta final y no solo ha cantado, sino que ha actuado. Pero lo que no sabía es que Natalia Millán estaba muy atenta a su actuación.

“Estoy fascinada con tu actuación, me ha parecido maravillosa, estaba con latidos en el estómago, estaba vibrando contigo. Me has parecido un artista maravilloso pero además tienes un dominio escénico y un aplomo… es difícil bailar, cantar e interpretar a la vez”, han sido parte de las palabras de la actriz.