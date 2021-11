Parecía complicado que superaran el nivel de audiciones, pero lo han hecho: Dúo Turkeev es puro espectáculo

Dúo Turkeev sorprendió en las audiciones de ‘Got Talent España’ tanto que, a pesar de ser un número circense , consiguieron no solo la aprobación de Risto Mejide sino que se llevó su pase de oro . Disfruta de su nueva actuación .

Este matrimonio ha preparado un show bello, lleno de piruetas imposibles, con mucho riesgo . Era difícil que se superaran en vista del nivel que mostraron anteriormente, pero lo cierto es que este dúo no parece tener límites a la hora den sorprender.

El jurado no ha dejado de alucinar mientras disfrutaba del show de Dúo Turkeev y es difícil encontrar las palabras para calificar este show tan extremo. “Madurar consiste en eliminar los ‘yo nunca’ y vosotros habéis conseguido que yo me los quite con los números circenses”, han sido las palabras de Risto.