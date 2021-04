Tras conocer que Papa et Neylia eran el pase de oro en esta cuarta semifinal de 'Got talent 2021', había que conocer a los dos artistas que se sumarían a este dúo y al resto de finalistas. Los cuatro más votados por el público han sido Álex Dowis, Gisela, dúo Believe y Rob Delion, ¿quién llegará a la gran final?