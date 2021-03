Gael y Valeria demuestran que la ciencia también es cosa de niños: "Lo que nos va a salvar es la ciencia"

Tanto Gael como Valeria han llegado hasta el escenario de 'Got talent' para acercar al resto de niños al mundo de la ciencia: "Quiero que vean lo guay que es", explicaba Gael, con sus apenas ocho añitos . Con los experimentos químicos de Gael y la habilidad para crear robots de Valeria nos ha quedado más que claro que la ciencia es cosa de niños.

Estos dos peques se han convertido en auténticos científicos sobre el escenario de 'Got talent' y no solo han conseguido demostrar que la ciencia es "guay", si no que han divertido a los miembros del jurado y al público con sus números.