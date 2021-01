El brutal pole dance aéreo de Oleg tras un grave accidente deja a todos con la boca abierta en el estreno de 'Got talent'

Desde aquel día, siempre que Oleg se sube a su barra recuerda el momento del accidente y no puede evitar sentir cierto miedo . Sin embargo, ese punto de respeto no se ha notado en su actuación sobre el escenario de ‘Got talent’.

El ucraniano ha dejado a todos con la boca a abierta y ha logrado no solo una tremenda ovación por parte del público, si no también los tres síes del jurado: “Mira que he visto actuaciones de pole dance, pero en tu número he llegado a contar hasta cuatro figuras que no había visto nunca antes”, le decía Risto.