Aroca Magic, talento callejero de Cofidis, vuelve al lugar donde comenzó todo: “Soy mago gracias a ‘Got Talent”

Fue precisamente en ‘Got Talent’ donde descubrió que quería ser dedicarse a la magia : “Acompañé a un amigo al casting y me llevé una baraja de cartas para pasar el rato. A partir de ahí se creó esa magia en mí y cada vez más, aprendiendo y aprendiendo”, contaba al jurado al presentarse.

Su participación en el programa supone un antes y un después para él: “Gracias a Cofidis no estoy viviendo un sueño, si no dos . El primero, poder representar a mi provincia a nivel nacional e internacional y, segundo, poder compartir mi magia en el escenario de ‘Got Talent”.

Edurne era la primera en valorarle: “Yo no he podido disfrutar de tu número. El riesgo que tiene la magia de cerca es que hay que hacerla muy, muy, muy bien. A ti te ha pasado igual”, le decía a Risto Mejide pasándole el testigo. “Exactamente lo mismo. Si los que están cerca no son engañados, todo lo demás se cae”, añadía.