Jon y Josune, ganadores de 'La invitación de Cofidis', vuelan por el escenario con su baile de salón

Miki Núñez ha presentado en la semifinal de 'Got Talent 8' a los ganadores de 'La invitación de Cofidis': Jon y Josune , una pareja de baile de competición que se conocen al dedillo ya que llevan bailando desde que eran adolescentes.

La confianza, la compenetración y la sensibilidad de Jon y Josune han hecho que se deslicen sobre el escenario de 'Got Talent' como si volasen, cumpliendo así su sueño de llevar el baile de salón a todas las casas de España.

Tras su actuación, la pareja de baile recibió los elogios de Edurne al mezclar varios estilos como el tango, el foxtrot o el bolero. "A mí me encanta cómo modernizáis el baile de salón. Le dais un punto totalmente diferente y metéis cosas que no solemos ver", destacó por su parte Paula Echevarría. Dani Martínez añadió que la actuación había sido de mucho nivel y Risto Mejide dejó en manos del público la decisión de si pasaban o no a la gran final.