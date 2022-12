Sandra e Ilya, talento callejero de Cofidis, desatan la locura de Dani Martínez: “Por fin un poco de verbenismo”

Dani Martínez, que hasta ha bailado con su actuación, les ha aplaudido por su alegría: “Uno de los grandes valores de esta pareja es que por fin han venido a poner el verbenismo”. Por su parte, Paula Echevarría, se mostraba algo decepcionada: “Os voy a decir la verdad. Tenía muchísima fe en vosotros, en audiciones me encantasteis, pero me da que me hoy esperaba un poquitín más. No es que no me haya gustado, me ha gustado, pero estamos hablando de semifinales”.