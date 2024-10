Elsa da un paso más y reconoce lo que Edi ha significado para ella: "Los últimos días le buscaba más"

Su respuesta era un "no" me gusta, pero ante las sensaciones que dejaban sus caras ante su respuesta y, tras ver las palabras que el gallego ha dicho de ella tras su marcha, Jorge Javier Vázquez le preguntaba por sus sentimientos, unos días después de su salida, después de que ella respondiera a qué ha sentido después de que él se haya significado con ella: "Ya tienes tiempo de contestarla tranquilamente, que la tienes en tu cabeza. Eres sincera y honesta".

Tras esto, el presentador lanzaba la pregunta: "¿Cuánto te gusta Edi?". "No puedo decir que me gusta porque no le conozco y para decirlo tengo que conocerle bien, pero sí te voy a decir que para mí en esa cara era un apoyo muy grande. Los últimos días le buscaba más porque me sentía en casa, hogar, en protección", confesaba ella, mientras el presentador apuntaba a su gesto de la cara mientras hablaba de esto: "Mira qué sonrisa".