Violeta rompe a llorar en su conversación más tensa con Vanessa y Javi: "¡Al final me voy a creer que Edi está haciendo una estrategia!"

Vanessa, tajante con Edi: "A mí no me va a conseguir hundir nadie, que a lo mejor es lo que pretende"

Las lágrimas de Violeta en el confesionario de 'Gran Hermano': "Javi y Vanessa antes eran como mis padres..."

Violeta se desahoga con Edi y confiesa que está harta de Lucía: "Es altiva y prepotente"

Una fuerte discusión de Edi contra Javi y Vanessa salpicaba de pleno a Violeta, que terminaba enfrentada al matrimonio gallego. Y es que la joven se siente incómoda con esta situación. No quiere sentirse en medio de dos bandos y no es la primera vez que le ocurre dentro de la casa de 'Gran Hermano'. Violeta se desahogaba en el confe asegurando que la situación en la que se encuentra no es nada favorable para ella, puesto que a Edi le quiere mucho y Vanessa y Javi "antes" eran como sus padres.

Pues bien, Violeta no dudaba en hablar con el matrimonio para aclarar las cosas. "No quiero estar mal con vosotros. Edi y yo somos personas totalmente diferentes y yo siempre os he defendido", señalaba Violeta, que no tardaba en romper a llorar. "Porque cuando yo quiero, es de corazón. Tengo un agobio que flipas. Llevo escuchando seis veces comentarios feos...", añadía la concursante.

Y es que en las continuas discusiones que hay entre Edi y el matrimonio, cuya relación no es la mejor de todas en Guadalix de la Sierra, siempre está el nombre de Violeta. "Al final se me va a meter en la cabeza lo de que Edi está haciendo una estrategia", contaba entre lágrimas en el confesionario.

Javi aseguraba que a él también le duelen cosas que dicen de su mujer: "Yo le dije a Edi que cuando llevase trece años con su mujer que me llamase". Además, Violeta y Javi no se creen a Edi -creen que está haciendo una estrategia- y así se lo hacían saber: "No vais a durar ni trece días, lo sabes tú tan bien como yo".

Vanessa, contundente

Vanessa le recalcaba a Violeta que Edi la ha tomado con ella y continuamente va en su contra dentro de la casa. "No lo haces, pero estás al lado de una persona que se lo hace a alguien que aprecias. Me da muchísima pena por ti porque tienes 22 años. Lo que me duele y hunde es que estáis teniendo un machaque, acoso y derribo hacia mi persona. Pero a mí no me va a conseguir hundir nadie, que a lo mejor es lo que pretende", comentaba Vanessa.