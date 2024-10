Miguel Frigenti destapa el motivo por el que la madre de Daniela rompió a llorar tras salir de plató

Ion Aramendi le comunicó a Maica que tenía que salir de la casa de Guadalix de la Sierra pero, como no le dio muchos más datos, la concursante de 'GH' estaba nerviosa por si había "hecho algo mal" y salía por algún tipo de expulsión disciplinaria. Lo cierto es que la de Cartagena se marcha a 'Grande Fratello' , la edición italiana del programa , pero todavía no lo sabía cuando se tuvo que despedir de su amiga Daniela .

En el confesionario, las dos amigas lloraron y se abrazaron por lo que pudiera pasar. "No me dejes sola", repetía la colombiana, que está muy unida a la murciana y no se imagina su estancia en Guadalix sin su compañera a su vera. Ese momento emocionó a la madre de Daniela, Ángela, que se encontraba en una sala, fuera de plató, viéndolo junto al resto de colaboradores, como Miguel Frigenti, que lo grabó todo en vídeo y lo ha subido a la red social X.