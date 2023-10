Albert se sincera sobre sus problemas para encontrar el amor y acaba ligando con Javi

Albert Infante tiene intención de poner distancia a la relación que tiene con Michael Terlizzi porque cree que lo que tiene con él puede llegar a hacerle daño. "A partir de hoy todo el tema de Michael lo corto de raíz. Ni amigo ni no amigo", señalaba Albert. Además, ha añadido que estaba cansado de todo el día hablar de lo mismo.

Le ha confesado a Carmen Alcayde que cree que aunque Michael se lo haya dicho no es especial para él: "Yo sé que tiene miedo. Nunca lo voy a decir". Por otro lado, Albert ha hecho muy buenas migas estos días en la casa con Javier Fernández. "Ay me daría pena irme también por tí cariño", le dijo a Javi Hernández. Le ha contado al exmedallista olímpico los problemas que tiene para encontrar el amor.

Además, Albert le comentó a Javi que tenía un problema, y es que se raya muchísimo por todo. "Menos mal que estás tú que me sabes tranquilizar" , le decía a Javi. "Ay Javi, Javi", añadió. Albert le ha dicho a Javi Fernández que le tiene en la casa para lo que sea y se ha sincerado con el deportista: "¡Qué pena que no te gusten los hombres! ", dijo en un momento dado. "Eres el hombre perfecto, guapo...". Le ha dicho además que tiene envidia de la relación entre Luitingo y Pilar Llori.

Carmen Alcayde le ha gastado una b roma a Albert que ha terminado en auténtico drama. Resulta que cuando Albert llegó a su habitación olía a colonia de Michael. " Como sea una broma no me hace gracia", señalaba Albert sospechando que podría haber sido alguien de la casa.

"Hemos rozado la cama con la colonia de Michael", señalaba Carmen Alcayde a sus compañeras de habitación medio riéndose. A Laura Bozzo no le hacía mucha gracia puesto que ese olor permanecería allí gran parte de la noche. "No voy a poder dormir", auguraba Albert. Jessica Bueno le quitaba hierro al asunto: "Ha sido una broma pesada...". Las compañeras intentaron hacer pensar a Albert que habían cambiado las sábanos pero no había quien se lo creyese.