Mila Ximénez estalla al saber que el Cejas se ha vuelto a reír de ella: “¿Qué estoy haciendo para ser el centro del odio de gente aquí?”

Mila no daba crédito al ver que Diego de bueno y arrepentido no tenía nada, y que le había vuelto a engañar : J****, ¿Dónde me he metido? Le pido a la gente que me vote , esto es un infierno. Y me estás diciendo que no come, que lleva tres días vomitando ¡J***r!

Antes de que la colaboradora de ‘Sálvame’ pudiera expresar su nueva decepción, el Cejas ha pedido la palabra para explicar que las imágenes que acabamos de ver eran de la misma noche y la mañana siguiente a la noche de nominaciones, pero no ha servido de nada, Mila ya estaba fuera de sí: “Os juro por Alba y por mis hijos que soy incapaz de ser tan retorcida y manipulador como es este tío… os juro que como no me saquéis, mañana salto la valla… No sé lo que le he hecho, no he tenido ni un más ni un menos con él, le ha venido a la cabeza la rabia conmigo y me estoy volviendo loca porque no sé qué le he hecho… ¿Qué estoy haciendo para ser el centro del odio de gente aquí? Me estás acosando, no nominando