Adara se derrumba tras una fuerte discusión con Hugo: "Si quieres alejarte de mí, dilo claro"

Adara y Hugo sufren una crisis de amistad.

El día no auguraba nada bueno, tal y como podíamos ver a través del minutado oficial de 'GH VIP 7'. La expulsión de Joao no ha traído más que tensión a la casa de Guadalix de la Sierra y el ambiente estaba bastante caldeado entre los participantes. Discusiones varias durante el día provocaron que Adara estallase y suplicase entre lágrimas que basta de discusiones: "A ver, no se puede discutir todos los días. Todo el rato. Es que es demasiado", fueron sus palabras.

El protagonista de algunas de estas polémicas fue su amigo Hugo, con quien tuvo una acalorada conversación horas más tarde. Una simple pregunta ("¿A ti te pasa algo?") fue el detonante. Hugo le echa en cara a Adara "ciertos posicionamientos" que le "habían extrañado". Un comentario de Adara ante sus compañeros sobre Hugo el día anterior es el eje central de una conversación que termina en gritos.

"No voy a entrar en tu rollo. Si querías alejarte de mi, dilo clarito", es la reacción de Adara ante el ataque de Hugo. "Eres tú la que se está posicionando con la otra gente", insiste Hugo, algo que Adara no logra entender. Comienzan a echarse cosas en cara del tipo "eres tú quien no valora mi amistad diciendo en las galas que te sientes solo", suelta ella antes de marcharse a la cama entre lágrimas. "Estoy hasta los putos cojones de esto", solloza. Noemí la consuela y Adara termina yendo al confe, visiblemente afectada.

Más tarde, tras desahogarse en el confesionario, Adara y Hugo hablan para intentar tener un acercamiento, pero continúan firmes en sus posturas, cada uno en la suya. Adara le echa en cara que no sintiera empatía por ella cuando la noche del jueves "estaba echa mierda" por la expulsión de Joao. Él, en cambio, le recrimina que estuviera bien con el resto de la casa pero no con él, porque no quiso hablar con él. Ella insiste en que estaba afectada por lo sucedido en la gala.

Ambos parecen llegar a la misma conclusión, se sienten solos. Pero Adara va a más, "quieres hacer ver que estás solo y que yo no quiero estar contigo. He estado contigo, si te has sentido solo, es tu problema. Tienes un problema de que yo hable con la gente y yo hablo con todo el mundo", le dice. Esto provoca que el intento de acercamiento acabe en una nueva discusión.

La reconciliación