Adara y el Maestro Joao descubren que Pol es el nuevo concursante de ‘GH VIP 7’: “Tengo el alma pisoteada”

Mientras que los VIP arropaban al recién llegado, Adara y Joao han flipado al comprobar que Pol no había venido solo de visita y que era el nuevo concursante de ‘GH VIP’. Adara no ha llegado ni a entrar en el salón, al ver al recién llegado se ha marchado a la habitación sin poder parar de repetir “¡Madre mía! ¡Madre mía!”. El Maestro tampoco daba crédito a lo sucedido y ha querido saber por qué su novio hasta hace unos minutos estaba en la casa en la que por fin comenzaba a ser feliz. Pol le ha dejado claro que él no quería hacerle daño, pero que le habían dado la oportunidad y que tenía que aprovecharla.