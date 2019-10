El lacrimógeno y tenso reencuentro entro Pol Badía y Joao: "Contigo estaba alegre, pero no era feliz"

Pol Badía es el nuevo concursante de 'GH VIP 7'. El exconcursante de 'Gran Hermano 17' vio unas imágenes en las que El Maestro Joao admitía que no sabía si quería seguir con él y en las que confesaba haberse visto con otro chico. El vidente ha sido llamado al confesionario y se ha encontrado con el que hasta ahora era su pareja protagonizando un tenso reencuentro. "Simplemente no te quería meter en el concurso,, yo no he dicho nada malo de ti, he dicho que eres muy bueno y que te portas muy bien conmigo. Yo te quiero y te amo también, pero habíamos peleado y paso lo otro que paso... Ha venido todo muy rápido Pol, he estado feliz contigo y te lo agradezco mucho pero llegue aquí y me di cuenta que no era feliz del todo. Contigo estaba alegre pero no era feliz, y al segundo día de llegar aquí pensé en esa persona y fui feliz", le ha explicado el adivino deshecho en un mar de lágrimas.