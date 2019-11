Adara desconfía del mensaje de su madre: intuye que Hugo Sierra no la está apoyando

Para Alba , que ha sido quien más le ha animado , el mensaje no tenía ninguna doble intención. "Todos' son todos. Tu chico, tu suegra, tu madre, tu bebé... Si alguien no te apoya, ¿quién va a ser? Igual un pariente lejano", decía.

Adara no se quedaba tranquila y su mirada decía todo. "¿Tú crees que 'todos' no comprende a tu chico? Porque entonces ya me preocupo", le preguntaba Alba. Estela se sumaba al interrogatorio: "¿Por qué 'todos' excluye a tu chico?". Adara les contaba entonces su preocupación: "Porque quizá él no estaba en plató", decía refiriéndose a que el alegato lo hubiera hecho su madre y no Hugo Sierra.