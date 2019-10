Alba Carrillo hace caso a Jorge Javier y pide perdón por su comportamiento en 'GH VIP'

Jorge Javier Vázquez le echó una buena bronca a Alba Carrillo en la gala del pasado jueves por su actitud en todo el concurso. "¿Cuándo vas a dejar de ir en contra de ti? Sabes que te equivocas y por no bajarte del burro eres incapaz de decir lo siento. (...) No se puede echar mierda contra la gente que hace este programa, si no estás a gusto ten la vergüenza de coger la puerta e irte. Te pido que al equipo de profesionales que forman parte de este personaje les pidas perdón , al súper, al equipo de producción y a la productora, es lo que podrías hacer si tuvieras un poco de dignidad. Lo que quieres es irte y no pagar la penalización".

En ese momento Alba no dijo nada, pero parece que, con el paso de las horas, ha reflexionado sobre las palabras de Jorge Javier y ha empezado a asumir sus errores. En su blog, la colaboradora de 'Ya es mediodía' se ha sincerado y ha pedido perdón a todas las personas a las que ha decepcionado: "A todos mis amigos y la gente que me apoya: gracias y siento no estar a la altura".

También reflexionó sobre todo lo que ocurrió en la gala y su actitud en ese momento:"Me siento como una verdadera mierda, lo estoy haciendo fatal y no sé cómo remontar. El jueves me sentí muy humillada. Estoy cohibida, con tanto abucheo y tanto reprobar mi comportamiento desde el exterior, me estoy sintiendo fatal, no me puedo comunicar, se me hace un nudo en la garganta y estoy con miedo a hablar y a sentirme sola aquí". Y añadió: "Pido perdón a toda la gente a la que estoy decepcionando, pero no me siento bien".