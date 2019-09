Antonio David Flores llora desconsolado ante un comentario de Mila Ximénez: “Me has faltado al respeto”

Mila Ximénez se arrepiente y busca entre lágrimas el perdón de su amigo Antonio David Flores

La colaboradora de 'Sálvame' falta al respeto a su máximo apoyo en 'GH VIP'

Antonio David Flores le ha sugerido a Jorge Javier Vázquez que no tocara el tema, pero era algo inevitable. Mila ha intentado explicar por qué un comentario del cubano había desembocado en una ardua discusión, pero sus explicaciones han terminado con Antonio David llorando a lagrima viva al sentirse ofendido por la colaboradora. Antes de que saliera a relucir lo que había sucedido durante la publicidad entre Dinio y Mila Ximéne z,le ha sugerido a Jorge Javier Vázquez que no tocara el tema, pero era algo inevitable. Mila ha intentado explicar por qué un comentario del cubano había desembocado en una ardua discusión, pero sus explicaciones han terminado conllorando a lagrima viva al sentirse ofendido por la colaboradora.

“No me digas a mí consejos de moral porque tú a mí no me puedes dar consejos de moral”, ha sido la frase que ha conseguido que Antonio David sintiera que su amiga Mila Ximénez le estaba faltando al respeto y que ha hecho estallar una discusión entre ambos. Mila no entendía que estaba pasando y por qué Antonio David tenía la piel tan fina, pero él no ha tenido fuerzas para contárselo. De buenas a primeras, Antonio David Flores se ha roto por completo y ha tenido que abandonar el salón destrozado “No me digas que me vengo arriba en las galas, esto ya es lo último”.

Al verle destrozado y sin poder dejar de llorar, su hija Rocío Flores tampoco ha podido contener las lágrimas en el plató y ha tenido la sensación de que a su padre le estaba doliendo demasiado estar separado de ellos: “Lleva una semana fuera de su casa, fuera de sus hijos… somos una piña y llevar una semana sin estar con nosotros, que creo que eso es lo que le está comiendo ahora mismo. Espero que sea un momento puntual y que lo lleve bien… Yo vivo con ellos, vivimos los cinco juntos, siempre”.

Antes de que pudiéramos intentar entender que le había pasado al vip, Jorge Javier ha vuelto a conectar con la cosa porque Mila Ximénez había salido corriendo a pedirle perdón a su mayor apoyo dentro de la casa: “Escúchame, yo confió en ti y en dos más… he estado muy desafortunada, me puedes perdonar… perdóname que he metido la pata, perdóname por favor te lo pido, que sé por lo que estás pasando… perdóname que a veces soy muy cerda”.