Diego Matamoros, aliviado tras su encuentro con Estela: "Te has dado cuenta de quién tenías al lado"

El hijo de Kiko Matamoros está ahora más tranquilo y le ha dedicado un bonito mensaje a Estela a través de Instagram. "Lo demás no importa, sólo nosotros. Por suerte has salido reforzada y no te han doblegado, te has dado cuenta de quién tenias al lado y de quiénes estamos fuera apoyándote a muerte, que somos muchos y sobre todo los que importan, tus amigas de verdad, tu familia y yo", comienza escribiendo. Me quedo con nuestra despedida donde nos fundimos y nos sentimos. Te amo mucho amor. "Me da igual lo que digan, sé lo que somos y nada ni nadie va a poder con nuestro amor".