Irene Junquera, Anabel Pantoja y Hugo Castejón, primeros nominados de 'GH VIP 7'

Dinio ha sacado a Gianmarco de la lista y la sobrina de la tonadillera ha subido a la palestra

Los concursantes de ' GH VIP 7 ' nominan tan solo 24 horas después de entrar en la casa de Guadalix. Cinco de ellos (El Cejas, Mila, Adara, Noemí y Antonio David ) ha sido elegidos por la audiencia para votar en secreto en el confesionario. El resto ha tenido que votar a la cara.

Antonio David Flores: Con un punto nomino a Gianmarco, porque desapareció cuando los cohetes de la casa y sigo pensando que es un actor. Dos puntitos le vamos a dar a Irene Junquera, porque no terminó de tener afinidad con ella, no he conversado mucho, me falta intimar más, más conexión con ella. Con tres puntos a Alba Carrillo, hasta esta mañana no se lo iba a dar porque después del conflicto de por la noche en la gala, ella entró en el confesionario y supongo que tuvo un momento de reflexión y cambio su actitud hacia mí. He intentado acercarme a ella, hablar, hacer alguna broma, pero después del conflicto de esta tarde no la puedo perdonar.

Noemí Salazar: Llevamos 24 horas de convivencia y no tengo ningún motivo aparente para nominar a ninguno, entonces he pensado que no quiero nominar a ninguna de mis compañeras porque siempre como que hay rivalidad entre mujeres y no quiero hacerlo esta semana y mientras las cosas sigan así. Un punto para Joao, dos brilli points para el balalaika (Gianmarco) y uno para Hugo Castejón.

Adara: Un punto para Mila, dos para Irene y tres para Anabel. Es por tema feeling, son personas con las que no he hablado mucho.

Joao: Un punto para Irene Junquera porque dentro de todo el grupo es con quien menos me integro, con quien menos tengo el buen rollito, dos para Gianmarco, lo siento pero no le conozco de nada, tres puntos para Hugo Castejón, porque no quiero que un hombre se mire más al espejo que yo.

Irene Junquera: Un punto para Hugo porque no le conozco y por la imagen que tengo de fuera, que seguro que me voy a equivocar. Dos puntos para Gianmarco, me parece injusto porque lo estamos haciendo porque no le conocemos, pero es lo que hay, es un juego y tengo que nominar así. Tres puntos para Adara porque me cae muy bien pero no he hablado mucho con ella, se tiene que abrir más, con ella no he hablado tanto porque es más callada.

Alba Carrillo: Un punto para balalaika, (Gianmarco) porque todavía no sé si es actor o no, dos a Kiko porque de las personas que hay es con el que he podido tener roces y haber tenido previamente algún problema. Tres puntos para Antonio David porque , (Gianmarco) porque todavía no sé si es actor o no,porque de las personas que hay es con el que he podido tener roces y haber tenido previamente algún problema.porque creo que no va a ser posible una convivencia tranquila

Anabel Pantoja: Un punto con todo el dolor de mi corazón para Gianmarco, no he coincidido, eres muy mono, pero adoro a mis compañeros. Dos para Nuria, he tenido feeling contigo no tanto, tres para Hugo, lo siento pero "no conecting people" de momento y voy a dejar sin tocar a los demás.

Dinio: Un punto para Gianmarco, porque acaba de entrar hoy y no sé si es un actor, dos puntos para Hugo que entró hoy y tres puntos para Irene Junquera porque en el primer momento me entró así y ya está…porque hacía preguntas como que ella entiende de fútbol y hacía preguntas de corazón y no me gustó. , porque acaba de entrar hoy y no sé si es un actor,que entró hoy yporque en el primer momento me entró así y ya está…porque hacía preguntas como que ella entiende de fútbol y hacía preguntas de corazón y no me gustó. Dice que no le gusta el salseo y no sé que hace aquí

Estela Grande: Un punto para Giancarlo (Gianmarco) porque no lo conozco, acaba de llegar y hemos estado un rato hablando y creo que nos podemos llevar bien pero así es esto, dos a Hugo porque no hemos intercambiado ni una palabra y tres puntos en un acto de absoluta sinceridad a Irene, no he conectado con su carácter, pero con total sinceridad y cariño te digo que eres demasiado protagonista.

Kiko Jiménez: Un punto para Nuria, no hemos conectado lo suficiente pero creo que lo vamos a hacer, dos para Noemí, lo mismo, me da pena nominar a Ginamarco y a Hugo porque acaban de llegar y me parece injusto. Tres a Irene porque ha llegado con una energía arrolladora, como una reprimenda para que sepa reconducir su concurso. A Alba no la nomino porque parto de cero con ella desde este concurso.

El Cejas: Uno para Adara, no por nada sino porque es con la que menos he hablado, dos para Hugo porque he cruzado cuatro palabras con él y tres para Gianmarco por lo mismo, no ha habido ningún feeling.

Gianmarco :un punto para el adivino (Maestro Joao), dos para alba porque cree que soy un actor y le he dicho que no y tres puntos para Irene.

Nuria MH: Un punto para Kiko porque no hemos hablado mucho, dos para Anabel por lo mismo y tres para Gianmarco porque no me ha venido a hablar.

Hugo Castejón: Un punto para Irene, dos puntos para Anabel y tres puntos para Joao.

Mila: Irene un punto, dos para Gianmarco y tres puntos para Hugo Castejón.