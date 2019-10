El Maestro Joao cree que Antonio David no juega limpio: “Pone carita de Gregory Peck, pero luego va por detrás chaka chaka”

Kiko fue muy claro con Antonio David y nada más regresar a la casa de Guadalix no dudó en decirle al que fuera parte de su familia que no le parecía bien lo que había dicho de él. Tiene la sensación de que quiere pasar desapercibido para hacer caja semana tras semana. Una opinión que comparte con el Maestro Joao quién no ha dudado en decir alto y claro lo que piensa del que fuera yerno de Rocío Jurado. Mila parece ser la única que está a favor de David y ha sacado la cara por él en el confesionario.