Los looks de las galas de GH VIP: elige los mejores vestidos

Cada gala, vemos un desfile de moda de los concursantes, sobre todo de las chicas. Cuando Mila no se enfada por tener que disfrazarse, o el Maestro Joao está por la labor, los looks empiezan a brillar. La casa se tiñe del color con los vestidos de Mila Ximénez y Adara Molinero, que es la que aporta las tendencias más novedosas. Estela es la más elegante y atrevida con sus vestidos de Hinsomnia y Noemí Salazar apuesta por los tonos pastel y el "brilli-brili". Por ello, os mostramos los 10 looks más destacados. ¡A votar!: