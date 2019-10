Adara consuela a Mila Ximénez y despierta la rabia de Alba Carrillo: "Te defiende porque le viene muy bien, no te engañes"

Mila ha reconocido haber descubierto una “ aliada ” en la que fue su enemiga y le ha agradecido su apoyo en los malos momentos: “Yo en Adara he encontrado a una persona que me defendió sin tener por qué. Podía haber aprovechado la oportunidad y lo que hizo fue apoyarme”.

Pero este acercamiento no parece gustar mucho a otros compañeros como Alba Carrillo, quien ha estallado contra Adara: “Le vino bien porque era en contra de Kiko, que era su rival a batir. Si no, no te hubiera defendido, no te engañes Mila”. Para la modelo, Adara sigue siendo la misma persona con quien Mila se enfrentó desde el principio del programa y no está dispuesta a cambiar de parecer: “No te vamos a poner una coronita de Santa ahora porque no te lo mereces”.