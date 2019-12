Mila sintió que Joao le dejó de lado: "Yo me he sentido sola casi todo el concurso"

Mila cree que ha remontado en la parte final del concurso

Mila Ximénez ha realizado en 'El Debate' la curva del programa, donde ha dibujado sus altibajos en el reality. Para la concursante, el peor momento fue la repesca de Hugo Castejón. Asimismo, ha echado en falta el apoyo de Maestro Joao en más de una ocasión:

"Nos metimos en el búnker 15 personas y me quise morir. Aún así yo tenía a Anabel y me vino el bajón cuando ella desapareció del concurso. Me quedé muy huérfana porque yo no sabía dónde ubicarme. Pero aún así me quedaba Joao porque en el búnker me echaba una mano. Pero fue muy pronto cuando Joao se fue con Adara y empecé a tener muchos conflictos: con el grupo de chicos, con el repescado... Esa bajada es cuando me doy cuenta de cuando Joao desaparece. Se va, yo no lo veía ni lo encontraba. Él se dedicó a ella y yo se lo he dicho a él. Anabel, él y yo éramos tres personas que nos reíamos mucho y cuando ella se fue él también lo hizo", comenzaba.

"Yo no sabía como colarme en la conversación en el grupo. Estaba aterrada por lo que estaba viviendo. Tenía algunos dolores físicos y no me encontraba bien. Pasamos del búnker y de repente empezamos a conquistar la casa. Recuerdo aquella época en el salón que había momentos de tensión pero también muchas risas. Unos dormían en el suelo, otros en el sofá... Ahí entendí que tenía que adaptarme porque todos estábamos igual".

"Yo me he sentido sola en casi todo el concurso. No sola por mis compañeros, sino porque tienen vidas diferentes. Hizo mucho daño también el mensaje continuado de que yo era la 'abeja reina'. Ellas empezaron a distanciarse para no dar a entender que estaban abducidas por mí. El grupo de Estela, Alba y Noe eran muy compactas y yo aparecía y desaparecían ellas".

"Noto que cuando me cambio de habitación hay una subida. De repente se une a mi concurso El Cejas. Al cual le tengo que agradecer que he pasado los momentos más divertidos del concurso. Ahí me doy cuenta de que también se lo puede pasar bien uno. Estaba todo bien y de repente se va El Cejas y aparece la repesca. Aparece un personaje que le llamo 'El Repescado' porque no voy a mencionar su nombre. No sé si venía con mando a distancia porque me nombró de primeras a un ser deleznable. Esta persona me ha dado muchos ataques de ansiedad", contaba sobre la vuelta de Hugo Castejón.

"A mí las fiestas me daban mucho pavor. Cuando se disfrazaban y tal sabía que no era una invitación para divertirse conmigo sino para reírse de mí. Desde hace tres semanas, que nos hemos quedado las chicas, he empezado a disfrutar de ellas y yo me he dado cuenta que estas últimas tres semanas para mí han sido muy importantes. A pesar de que la gente dice que me quejo, ya no me estoy preocupando de las pintas que tengo, ni de la diferencia de edad... Ahora estoy con subidón".