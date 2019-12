Mila se despacha a gusto sobre Joao y él la llama "amargada": "Estoy muy decepcionada con él y tengo un recuerdo desagradable"

Mila Ximénez ha hablado en el confesionario de su relación con Joao y ha asegurado que está “muy decepcionada” con el vidente: “Cuando pienso en él como concursante no me produce absolutamente nada. Tengo muy pocos recuerdos agradables y, sin embargo, tengo un recuerdo muy desagradable. En el fondo no nos fiamos el uno del otro y, en el reality, no me ha aportado nada”.