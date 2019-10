Los concursantes reaccionan a la expulsión de El Cejas y Mila Ximénez pide perdón a Jorge Javier

La audiencia ha decidido que EL Cejas se convierta en el sexto expulsado de GH VIP 7. El resto de concursantes se han enterado a través de un vídeo en el confesionario. "Estoy mal, no me lo esperaba, le quiero mucho, ha sido un gran apoyo en la casa tanto para mí como para Mila, nos hacía reír y hacer pasar los ratos más a menos, le vamos a echar mucho en falta", ha dicho entre lágrimas Noemí. Mila Ximénez también se ha mostrado muy afectada y ha aprovechado para pedir perdón al presentador: "Quiero pedir mil perdones y mil disculpas a ti y a quien haya molestado con mi actitud. A veces mis reacciones no las controlo, te pido perdón porque yo sobretodo tengo que cuidar mis formas de dirigirte a ti.