El jurado de 'Idol Kids' enseña a Irene cómo hacer una buena puesta en escena y a vencer su timidez: "Tienes mucho potencial"

Irene tiene once años, canta desde los ocho y es de Madrid. Su sueño es llegar a cantar en un musical aunque de mayor quiere compaginar la música con la ilustración de libros.

Para el jurado no pasó inadvertido. El primero en hablar sobre ello fue Carlos Jean poniendo ese 'pero' a su actuación: "Has dibujado la canción muy bien, como buena ilustradora. Pero nos tenías a todos como marionetitas y me ha faltado que recorrieras el escenario. Que quitaras el micro al ritmo de los aplausos. Pero como vas a tener una puntuación maravillosa, ya te veremos".