Marta Mesa se cura de su catarro y lo peta con su versión de Lucía: ¡ha sido la más votada!

En la semifinal anterior no pudimos disfrutar de la actuación de Marta Mesa porque estaba malita. Tenía la voz tan ronca que no había podido cantar en los ensayos y ella estaba muy preocupada porque no le iba a salir bien. Por eso, el programa decidió que no cantara y se esperara a esta última semifinal para darlo todo y poder brillar, como así ha hecho.