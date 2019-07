Angela Merkel se sienta durante el himno alemán para acabar con los temblores de las últimas semanas

Tres episodios en menos de un mes

Angela Merkel ha vivido tres episodios de temblores en menos de un mes. El primero de ellos se produjo el pasado 18 de junio mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. Las imágenes desataron entonces una serie de preguntas sobre su salud que ella cortó de manera tajante: “Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaba, ahora me siento de nuevo bien”.