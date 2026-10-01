La Policía Nacional detiene en Huesca a dos jóvenes multirreincidentes que suman 49 detenciones

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a dos jóvenes, de 23 y 24 años, con un amplio historial delictivo

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La Policía Nacional ha detenido en Huesca a dos jóvenes, de 23 y 24 años, con un amplio historial delictivo y una actividad delincuencial especialmente intensa. Entre ambos acumulan 49 detenciones, destacando uno de ellos, que ha sido detenido en 40 ocasiones, 25 de ellas durante el último año.

Los dos jóvenes han sido detenidos en varias ocasiones durante los últimos días por su presunta participación en diferentes hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

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Una espiral de delitos sin freno

La primera de estas intervenciones tuvo lugar el pasado lunes, cuando ambos jóvenes ofrecieron un teléfono móvil a una ciudadana. Esta, sospechando que pudiera tratarse de un terminal de procedencia ilícita, rechazó adquirirlo. Ante su negativa, los dos varones comenzaron a agredirla, causándole diversas lesiones, entre ellas la fractura de un dedo. Los agentes procedieron a la detención de ambos como autores de un delito de lesiones.

Al día siguiente, los mismos jóvenes trataron de acceder de madrugada a un establecimiento de la ciudad mediante la fractura de la puerta de cristal, con la intención de sustraer efectos de su interior. La activación de las medidas de seguridad del establecimiento y la rápida aproximación de las patrullas policiales impidieron que consiguieran consumar la sustracción, abandonando ambos el lugar.

Poco después, varias llamadas de colaboración ciudadana alertaron de que desde una vivienda se escuchaban gritos de auxilio de una mujer y fuertes golpes. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. A su llegada, estos dos jóvenes se encontraban causando daños en el mobiliario, mientras impedían a los restantes moradores abandonar el domicilio, resultando tratarse de la vivienda que los dos jóvenes delincuentes comparten con otros ciudadanos.

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Los agentes consiguieron finalmente evacuar a las personas que se encontraban en el interior y proceder a la detención de los dos varones. Al practicar esta detención, los policías pudieron comprobar que se trataba de los mismos individuos que momentos antes habían intentado acceder al establecimiento, tras el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Por tal motivo, se procedió a su detención como autores de tentativa de robo con fuerza y detención ilegal.

Uno de los jóvenes sufrió tres detenciones en tres días

Los dos detenidos presentan, pese a su corta edad, una intensa trayectoria delictiva y suman entre ambos un total de 49 detenciones policiales. Especialmente significativa resulta la reiteración delictiva de uno de ellos, que acumula 40 detenciones, 25 de ellas durante el último año, y que esta misma semana ha sido detenido en tres ocasiones en apenas tres días.

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Este miércoles, 30 de septiembre, uno de los dos jóvenes ha sido detenido de nuevo después de que las investigaciones realizadas por la Policía Nacional permitieran determinar su participación en otro robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería del centro de Huesca.

En este caso, el autor accedió al establecimiento tras fracturar tanto la verja como la puerta de acceso y, una vez en el interior, sustrajo el cajón de la caja registradora con el dinero que contenía. Las gestiones de investigación permitieron identificar como presunto autor a uno de los dos jóvenes, procediéndose nuevamente a su detención.